Wohnungen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wohnen Vermieter fordern Ausweitung der Wohnungsbauförderung in MV Von dpa | 06.06.2023, 16:53 Uhr

Die Wohnungsbauförderung muss nach Ansicht der sozialen Vermieter in Mecklenburg-Vorpommern massiv ausgeweitet werden. „Für viele Probleme, die zu der aktuellen Baukrise geführt haben, kann die Landesregierung nichts. Sie muss diese aber jetzt lösen“, sagte der Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner, am Dienstag. In dem Verband sind kommunale, genossenschaftliche und sozial orientierte private Vermieter zusammengeschlossen.