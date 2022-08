ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Brillenschlange auf Parkplatz in Neustrelitz nicht echt Von dpa | 12.08.2022, 05:57 Uhr | Update vor 20 Min.

Die vermeintliche Brillenschlange auf einem Parkplatz in Neustrelitz hat sich als Spielzeug herausgestellt. Das von einem Mann am Donnerstag als tote Schlange gemeldete Tier sei eine Gummischlange, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mit. Ob es sich um einen Scherz oder ein verlorenes Spielzeug handelt, blieb unklar.