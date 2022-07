Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Ermittlungen Versuchte schwere Brandstiftung: Kinderwagen brennt vor Haus Von dpa | 28.07.2022, 11:25 Uhr

Nach dem Brand eines Kinderwagens vor einem Haus in Greifswald ermittelt die Polizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Es wurde niemand verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge habe in der Nacht die Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Flammen griffen demnach auf die Hauseingangstür über. Im Treppenhaus sei es zu Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen und ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindern können. Die Polizei sucht weitere Zeugen.