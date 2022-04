ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Vorpommern-Greifswald Versuchte Vergewaltigung: Haftbefehl gegen 22-Jährigen Von dpa | 26.04.2022, 08:12 Uhr

Die Neubrandenburger Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 22-jährigen Mann beantragt, der am Sonntag versucht haben soll, eine Frau in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) zu vergewaltigen. Über den Haftantrag soll das zuständige Amtsgericht nun bei einer Vorführung entscheiden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Vorfall hatte sich laut Polizei am Sonntagabend in einem Waldstück am Stadtrand von Torgelow ereignet.