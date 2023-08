Landkreis Ludwigslust-Parchim Versuchter Mord mit Jagdmesser? Haftbefehl gegen 37-Jährigen Von dpa | 16.08.2023, 18:19 Uhr Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Amtsgericht Ludwiglust hat am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Der Mann soll versucht haben, einen 20-Jährigen in einer Arbeiterwohnung in Matzlow-Garwitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am 15. August mit einem Messer zu töten, wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte. Diese hatte den Haftbefehl beantragt.