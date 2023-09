Verteidigung Verteidigungsminister Pistorius im Marinearsenal Warnowwerft Von dpa | 20.09.2023, 17:50 Uhr | Update vor 1 Std. Pistorius Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will am Donnerstagvormittag die zum Marinearsenal gehörende Warnowwerft in Rostock-Warnemünde besuchen. Dabei dürfte es auch um die seit Monaten diskutierte mögliche Nutzung einer Teilfläche des Werftgeländes für den Bau von Konverterplattformen für die Offshore-Windkraftenergie gehen.