Die Hansestadt Rostock wirft angesichts einer wachsenden Belastung eine 50 Jahre alte Regelung bei Rettungseinsätzen über Bord. Künftig würden Rettungswagen nicht mehr regulär an ungeraden Kalendertagen in die Universitätsmedizin (UMR) und an geraden ins Klinikum Südstadt fahren, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ab 1. Oktober solle stattdessen die fortlaufende Einsatznummer entscheiden: Ungerade Nummern werden demnach der UMR und gerade Nummern dem Südstadtklinikum zugeteilt. So sollen etwa Staus von Rettungswagen vor der Notaufnahme verhindert werden.