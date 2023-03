Jacqueline Bernhardt Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Verbraucher Verunsicherung: Nachfrage nach Energieberatungen wächst Von dpa | 16.03.2023, 12:01 Uhr

Immer mehr Verbraucher suchen infolge der Energiepreissprünge Rat bei der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Zahl der Energieberatungen um 62 Prozent auf knapp 3150 gestiegen sei, seien in den ersten beiden Monaten dieses Jahres bereits 546 gewesen, teilte zu für den Verbraucherschutz zuständige Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Mittwoch anlässlich des Weltverbrauchertages mit. Sollte der Trend anhalten, werde die Zahl der Beratungen vom Vorjahr in diesem Jahr erneut übertroffen.