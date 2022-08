Ex-Ministerpräsident und Stiftungschef Erwin Sellering (SPD) FOTO: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimastiftung MV Verwirrung um Erwin Sellering Von Uwe Reißenweber | 23.08.2022, 15:15 Uhr

Will die rot-rote Landesregierung den Ex-Ministerpräsidenten mit einem Freifahrtschein ausstatten, der ihn vor rechtlichen Konsequenzen schützt? Und muss dann im Fall des Falles der Steuerzahler geradestehen? Das will die Opposition am Mittwoch im Rechtsausschuss klären.