Wetter im Norden Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Wetter Viel Sonne im Nordosten Von dpa | 05.06.2023, 08:02 Uhr

Viel Sonne erwartet die Menschen am Montag in Mecklenburg-Vorpommern. Das Wetter bleibt trocken mit Temperaturen von 22 bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der See wird es mit 18 bis 22 Grad etwas kühler. Ein schwacher Wind weht überwiegend aus Nordost. In der Nacht zum Dienstag bleibt es niederschlagsfrei und klar oder gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 5 Grad, dazu gibt es leichten Frost in Bodennähe.