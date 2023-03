Erzieherinnen Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Studie Viele Beschäftigte in der Sozialen Arbeit am Limit Von dpa | 21.03.2023, 16:16 Uhr

Viele Sozialarbeiter, Erzieherinnen und Suchtberater in Mecklenburg-Vorpommern sind laut einer Studie der Gewerkschaft Verdi und der Hochschule Fulda beruflich erschöpft. Von den mehr als 230 befragten Beschäftigten in der Sozialen Arbeit im Nordosten erklärten 59,5 Prozent, häufig bis sehr häufig an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit zu sein, wie Verdi am Dienstag in Berlin mitteilte.