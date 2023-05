Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kontrollen Viele Unfälle: Überholmanöver und E-Bikes im Polizei-Visier Von dpa | 03.05.2023, 10:11 Uhr

Die Polizei nimmt derzeit in Mecklenburg-Vorpommern riskante Überholmanöver und die Fahrweise mit Elektrorädern stärker ins Visier. Hintergrund sind immer wieder tödliche Überholmanöver von Auto- und Motorradfahrern sowie steigende Unfallzahlen bei E-Bike-Fahrern, wie die Polizeipräsidien in Neubrandenburg und Rostock am Mittwoch mitteilten. Die monatlichen Kontrollen begannen am Mittwoch. Riskante Überholmanöver waren laut Polizei im Jahr 2022 eine der Hauptursachen für schwere Unfälle. Landesweit wurden mehr als 1000 solcher Unfälle registriert. Dabei starben allein in der Osthälfte des Landes vier Menschen.