Jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildungsministerium Viele Viertklässler lesen schlecht: Maßnahmen angekündigt Von dpa | 16.05.2023, 14:43 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns Grundschulen soll künftig mehr gelesen werden. Zum Schuljahr 2024/2025 werde eine verpflichtende 20-minütige Lesezeit in allen Jahrgangsstufen der Grundschule eingeführt, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag.