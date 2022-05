Besucher sind auf der Messe "Flair am Meer" im IGA-Park unterwegs. Foto: Bernd Wüstneck/dpa FOTO: Bernd Wüstneck Messe Vier Tage lang „Flair am Meer“ im Rostocker Iga-Park Von dpa | 26.05.2022, 13:15 Uhr

Gut zwei Jahre lang gab es in Rostock kaum Messebetrieb, die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie ließen solche Veranstaltungen nur in Ausnahmefällen zu. Mit der „Flair am Meer“ geht es nun wieder richtig los.