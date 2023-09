Verkehr Vier Verletzte bei Autounfall an Kreuzung bei Jarmen Von dpa | 17.09.2023, 14:26 Uhr | Update vor 22 Min. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung an der Bundesstraße 110 sind am Sonntag bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Kurz vor Mittag waren die beiden Autos zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Details etwa zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzungen, seien noch nicht bekannt. Durch den Unfall kam es zu längeren Staus im Umfeld der Kreuzung. Inzwischen könne der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.