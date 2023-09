Unfälle Vier Verletzte bei Unfällen mit vier Fahrzeugen auf Rügen Von dpa | 07.09.2023, 06:55 Uhr | Update vor 5 Min. Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Bei zwei Unfällen auf der Insel Rügen sind am Mittwochabend vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. In einem Fall war ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt nahe Ralswiek (Vorpommern-Rügen) in einem Unfall verwickelt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.