Vogelgrippe-Ausbreitung bis Antarktis und Australien möglich Von dpa | 10.02.2023, 14:44 Uhr

Wissenschaftler halten eine Ausbreitung der derzeit kursierenden Vogelgrippe bis auf die letzten bisher noch nie betroffenen Kontinente Antarktis und Australien für möglich. Es gebe die Sorge, dass das Virus schon so weit in den Süden Südamerikas vorgedrungen sei, dass es auch die Artenvielfalt der Antarktis bedrohe, sagte der Virologe Ian Brown von der britischen Tiergesundheitsbehörde Animal and Plant Health Agency (APHA) am Freitag bei einem digitalen Pressegespräch. Er verwies in diesem Zusammenhang vor allem auf die Empfänglichkeit von Möwen für das Virus.