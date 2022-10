Spendensammlung Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Archivbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sammelt wieder Von dpa | 24.10.2022, 16:55 Uhr

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat seine diesjährige Haus- und Straßensammlung gestartet. Den Auftakt in Mecklenburg-Vorpommern machte am Montag der Regionalverband Vorpommern-Rügen auf dem Alten Markt in Stralsund. Der Landesverband kündigte für Dienstag eine zentrale Sammelaktion in der Schweriner Innenstadt an. Dazu würden neben Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) und Abgeordneten des Landtags auch hochrangige Vertreter der Bundeswehr erwartet, sagte Landesgeschäftsführer Karsten Richter in Schwerin.