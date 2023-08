Schifffahrt Volksfest und Böllerschüsse bei der Hanse Sail Von dpa | 12.08.2023, 03:48 Uhr Hanse Sail Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Das Windjammer- und Traditionsseglertreffen Hanse Sail geht an seinem vorletzten Tag am Samstag mit einem großen Programm auf See und an Land weiter. Von 10.00 bis 12.00 verschaffen sich Kanoniere am Gehlsdorfer Ufer Gehör. Mit viel Lärm und Rauch begleitet das Salutschießen die auslaufenden Traditionssegler.