Soziales Volksinitiative: 17.500 Unterschriften - Mehr Kita-Personal Von dpa | 20.09.2023, 17:08 Uhr | Update vor 46 Min. Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Volksinitiative für mehr Kita-Erzieherinnen und -Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern hat gute Chancen, in den Landtag zu kommen. Die Initiatoren übergaben am Mittwoch in Schwerin 17.500 Unterschriften an Landtagspräsidentin Birgit Hesse, wie ein Parlamentssprecher mitteilte. Um ein Anliegen aus der Bevölkerung über eine Volksinitiative ins Parlament zu bringen, sind 15.000 gültige Unterschriften nötig.