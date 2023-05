Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Vollsperrungen auf der A19 bei Laage wegen Brückenarbeiten Von dpa | 08.05.2023, 06:24 Uhr

Wegen Brückbauarbeiten wird die Autobahn 19 an der Anschlussstelle Laage von Montag bis Mittwoch jeweils in den Abend- und Nachtstunden voll gesperrt. Die Maßnahmen beginnen nach Angaben der Autobahngesellschaft jeweils um 18.00 Uhr und enden am nächsten Tag um 6.00 Uhr. Am Montag sind zudem tagsüber Teilsperrungen geplant.