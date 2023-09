Noch einmal an den Strand, oder doch lieber ein Fest unter freiem Himmel, ein Konzert oder eine Ausstellung besuchen? Am bevorstehenden Wochenende haben Mecklenburger und Vorpommern die Qual der Wahl. Wir haben einige anstehende Veranstaltungen für Sie zusammengetragen.

Schwerin und Umgebung: Spielzeiteröffnung, Lesepaß und neue Ausstellung

Das Mecklenburgische Staatstheater feiert den Beginn der neuen Theatersaison vom 15. bis 17. September 2023 in der M*Halle. Das dreitägige Programm des Spielzeiteröffnungsfests 2023/2024 steht unter dem Motto ,,Haltet euch fest“ und verspricht Aufführungen für die ganze Familie. Eine Tanzperformance, Musiktheater, Schauspielimprovisationen sowie eine Ballettaufführung zählen zu den vielen Darbietungen, die das Fest ab Freitag 19 Uhr zu bieten hat. Neben den Eröffnungspartys am Freitag- und Samstagabend, findet am Sonntag von 11 bis 15 Uhr auch ein Flohmarkt mit Kostümverkauf aus dem Theaterfundus statt. Der Eintritt ist frei.

In der M*Halle auf dem Großen Dreesch feiert das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin drei Tage lang Saisoneröffnung. Foto: Martina Schwenk

Am Freitag (15. September) tritt um 20 Uhr im ,,Speicher“ die Jeanine Vahldiek Band auf. Gesang gemischt mit den Klängen der Orchesterharfe und Hawaiigitarre sowie einigen Percussioninstrumenten und einem Ukelelenbass erwartet die Besucher. Tickets für die Veranstaltung zum Preis von 17,60 Euro können online im Ticketshop, per Mail (ticketservice@stadthalle-schwerin.de) oder an Ticketvorverkaufsstellen wie der Tourist-Information am Markt erworben werden.

Für Kinder im Vorschulalter werden am Samstag (16. September) in der Stadtbibliothek Schwerin um 10:30 Uhr spannende, lustige oder abenteuerliche Geschichten vorgelesen. Der Eintritt ist frei.

Der Kunstverein Wiligrad lädt am 16. September um 17 Uhr zur Vernissage in die Galerie auf Schloss Wiligrad ein. Die Ausstellung „Perspektivwechsel – Neue Sichtbarkeit der Dimensionen“ präsentiert Werke des Dresdner Malers Günther Hornig. Mit rund 60 Arbeiten, darunter Zeichnungen, Objekte und Gemälde, gibt die Ausstellung Einblicke in die Arbeit des Künstlers. Der Eintritt für die Vernissage kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Günter Hornig, TAS-si, 2008, Acryl auf Leinwand Foto: Kunstverein Wiligrad

Die Performancekünstlerin Lili Alexander gestaltet am 16. September um 19 Uhr einen queeren Liederabend im Säulengebäude am Markt. Ihren Auftritt widmet sie dem Avantgardekünstler Marcel Duchamp, der sich um 1920 ein öffentliches weibliches Ich namens Rrose Sélavy geschaffen hatte. Tickets für das Konzert sind zum Preis von 18 Euro bei der Tourist-Information am Markt erhältlich.

Die einzige Tom Petty-Tribute-Band Deutschlands ,,Gainesville“ tritt am 16. September um 21 Uhr im soziokulturelle Zentrum „Der Speicher“ auf. Gespielt werden Hits von Tom Petty, aber auch Lieder, die seine Entwicklung prägten. Tickets für den Rock-Abend sind sowohl online im Ticketshop als auch per Mail (ticketservice@stadthalle-schwerin.de) erhältlich. Alternativ können die Tickets auch an Ticketstellen wie bei der Tourist-Information am Markt gekauft werden. Eine Karte kostet 17,60 Euro.

Güstrow: MeLa lockt nach Mühlengeez

Vom 14. bis zum 17. September 2023 findet die 32. MeLa, die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung, auf dem Messegelände in Mühlengeez bei Güstrow statt. Täglich von 9 bis 18 Uhr präsentieren die Aussteller auf der Messe für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Perspektiven zahlreiche Innovationen aus der Argrarbranche. Das breite Angebotsspektrum umfasst die Landestierschau, verschiedene Aktionen für Kinder und Jugendliche, eine Ausstellung von Landtechnik, Fachforen sowie diverse Turniere und Wettbewerbe. Tickets für die Fachausstellung können im Online-Ticketshop der MAZ-Messegesellschaft unter https://www.mela-messe.de/tickets.html erworben werden. Das Tagesticket kostet 14 Euro, ermäßigte Tagestickets für Kinder von 7 bis einschließlich 14 Jahren, Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte gibt es für 10 Euro. Ab 15 Uhr gibt es ein Happy-Hour-Ticket zu 10 bzw. 5 Euro.

Wismar: ,,Schweineschnäuzchen“ für Eisenbahnfans

Zum bundesweiten ,,Tag der Schiene“ am 16. und 17. September 2023 steht der Lokschuppen im ehemaligen Bahnbetriebswerk in Wismar (Poeler Straße 3) von 10 bis 17 Uhr zur Besichtigung offen. Der Verein Eisenbahnfreunde Wismar stellt sein im Aufbau befindliches Eisenbahnmuseum vor. Unter den zahlreichen Fahrzeugen, die ausgestellt werden, befindet sich auch das ,,Schweineschnäuzchen“, ein Wismarer Schienenbus. Der Eintritt ist frei.

Rostock: AXIS und literarischer Spaziergang

Der Fotograf und Archivar Gerhard Weber lädt am 16. September ab 10.30 Uhr zu einem literarischen Spaziergang ein. Der zweistündige Ausflug gibt Einblicke in die Stadtgeschichte, Architektur und Literatur mit Schwerpunkt auf die Schriftstellerfamilie Mann, die einige Zeugnisse in Rostock hinterließ. Am Kuhtor (hinter der Mauer 2) beginnt der Spaziergang. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro (inkl. Eintritt in die Marienkirche).

Das zweitägige Musik-Festival ,,AXIS“ beginnt am Freitag um 18 Uhr im Großen Haus des Volkstheaters und im Ateliertheater in Rostock. Besucher sind unter anderem zu Filmvorführungen, musikalischen Performances sowie Tanz-Acts eingeladen. Tagestickets stehen online im Webshop zum Verkauf. Das Zwei-Tage-Ticket kann nur an der Theaterkasse in der Doberaner Str. 134/135 oder per Mail (theaterkasse@rostock.de) erworben werden.

Am Samstag wird das 20-jährige Bestehen des Warnowtunnels mit einer Party gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr starten zahlreiche Mitmachaktionen am Verwaltungssitz der Warnowquerungs-Gesellschaft. Zudem erwartet Besucher Infotainment, Akrobatik und einige Gewinnspiele. Musikalisch begleitet wird das Fest unter anderem von Emilia Sismey, die 2022 im TV-Kinderkanal Kika zur Songwriterin des Jahres gewählt wurde, begleitet.

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte beim Kinderflohmarkt auf dem Hof der Frieda 23 vorbeischauen. Am Sonntag werden von 9.30 bis 13.30 Uhr Kinderkleidung, Stofftiere sowie Spiele und Co. verkauft.

Ludwigslust: Konzert in derSchlosskirche

Das in Hamburg gegründete Ensemble I Zefirelli steht für frischen Wind in der Alten Musik. Foto: Bertrand Pichéne

Am Sonntag, 16. September, findet um 18 Uhr das Ludwigsluster Schlosskonzert in der Stadtkirche statt. Es steht unter dem Motto ,,Musik auf Reisen“. Dazu wird das in Hamburg gegründete Ensemble I Zefirelli erwartet. Mit ihrem italienischen Stil und der Fähigkeit, alte Musik mit dem heutigen Zeitgeist zu verbinden, sorgt das Ensemble für „frischen Wind“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Die Karten für die Veranstaltung können im Vorverkauf in der Ludwigslust Information in der Schloßstraße 41 oder an der Abendkasse erworben werden. Der Eintritt kostet 20 Euro. Inhaber der Ehrenamtskarte MV bekommen zwei Euro des Eintrittspreises erstattet.

Graal-Müritz: Musik und Häppchen im Rhododendronpark

Eine Lichterschau samt einem Glas Wein, leckeren Häppchen und Musik bietet die Veranstaltung ,,Nachts im Park“ in Graal-Müritz. Bis Samstag können Besuchende von 18 bis 23 Uhr für vier Euro das Lichterfest im Rhododenronpark besuchen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen kostenlos rein.