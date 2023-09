30 Jahren sollte zwischen Berlin und Hamburg der Transrapid gebaut werden Der Traum vom flüsternden Pfeil Von Max-Stefan Koslik | 21.09.2023, 15:25 Uhr Von Hamburg nach Berlin in 53 Minuten mit dem Transrapid. Foto: Thyssenkrupp Transrapid GmbH/Grafik: noz up-down up-down

Wer erinnert sich noch an die Magnetschwebebahn Transrapid? Ihr Bau schien in den 1990er zum Greifen nah. Doch am 22. September 2006 kam es zu einer Katastrophe.