m August 1993 verlässt der letzte russische Soldat die Landeshauptstadt. Foto: Herbert Kewitz, Ernst Höhne, Wolfried Pätzold, Fotoarchiv Freilichtuseum Schwerin Mueß up-down up-down Vor 30 Jahren zogen russische Truppen aus MV ab Als in Schwerin eine Mauer gebaut wurde Von Max-Stefan Koslik | 26.04.2023, 18:43 Uhr

Nach der Wende mussten 400.000 Soldaten der Russischen Streitkräfte aus Deutschland abziehen. Am 28. April 1993 begann der Rückzug in Schwerin. 65.000 Soldaten und Zivilisten waren in Mecklenburg-Vorpommern stationiert.