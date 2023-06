Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Vor einer Woche niedergestochen: Syrer in kritischem Zustand Von dpa | 26.06.2023, 16:48 Uhr

Der vor einer Woche in einem Einkaufszentrum in Neubrandenburg niedergestochene Mann aus Syrien ist laut Polizei noch immer in kritischem Zustand. Die Beamten lieferten am Montag nach Zeugenbefragungen eine genauere Beschreibung des mutmaßlichen Täters. Er ist demnach 25 bis 30 Jahre alt, hat lockige, eher hellbraune Haare, eine helle Hautfarbe und einen dunkelblonden Vollbart. Der Mann sei etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Vermutlich habe der Tatverdächtige einen regionalen Bezug zum Umfeld des Plattenbaugebietes Datzeberg, in dem sich das Einkaufszentrum befindet.