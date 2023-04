Christian Pegel Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Vor Karfreitag warnt Innenminister: Null Toleranz für Raser Von dpa | 06.04.2023, 10:56 Uhr

Die Polizei will auch im Nordosten zu Karfreitag mögliche Raser verstärkt ins Visier nehmen. Traditionell feierten Auto- und Motorradliebhaber am sogenannten „Carfriday“ mit Ausfahrten den Start in die Saison, erklärte am Donnerstag der Schweriner Innenminister Christian Pegel (SPD). „Er ist aber auch zum Sinnbild für Raser, Tuner und Poser geworden, die an diesem Tag mit ihren tiefergelegten und leistungsverstärkten Fahrzeugen versammelt über die Straßen röhren.“