LNG-Pläne für den Hafen Mukran - Insel Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa Energie Vorbereitungen für LNG-Projekt Mukran dürfen starten Von dpa | 21.07.2023, 16:42 Uhr

Die ersten Vorbereitungen für das geplante Flüssigerdgas-Terminal im Hafen Mukran auf Rügen dürfen starten. Die sogenannten bauvorbereitenden Maßnahmen in Mukran umfassen die Herstellung der Startbaugrube und Vorbereitungen für einen Mini-Tunnel, am Zielpunkt in Lubmin darf eine Tunnelbohrmaschine vom Meeresboden gehoben werden. Dies teilten das Wirtschafts- und das Umweltministerium am Freitag in Schwerin mit.