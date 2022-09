Wieder Reanimationstraining auf Greifswalder Markt Foto: picture alliance / Stefan Sauer/ up-down up-down Gesundheit Vorbild Merkel: Reanimationstraining auf Greifswalder Markt Von dpa | 02.09.2022, 07:31 Uhr

Eine Reanimation kann oft Schlimmeres verhindern. Am Wochenende können Interessierte in Greifswald wieder die Herzdruckmassage trainieren - und in prominente Fußstapfen treten.