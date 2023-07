Protest in Upahl Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Migration Vorerst kein Baustopp gegen Flüchtlingsunterkunft in Upahl Von dpa | 28.07.2023, 15:36 Uhr

Die Bauarbeiten für die umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Nordwestmecklenburg) können trotz neuerlichen Widerspruchs der Gemeinde fortgesetzt werden, allerdings auf eigenes Risiko des Landkreises als Bauherr. Wie das Verwaltungsgericht in Schwerin am Freitag mitteilte, beantragte die Gemeinde wie von ihr angekündigt, dass die von der Kreisbauverwaltung genehmigten Bauarbeiten ausgesetzt werden müssen, bis über den Widerspruch gegen die Unterkunft entschieden worden ist. Diesem sogenannten Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs sei aber nicht sofort entsprochen worden.