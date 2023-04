Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfall Vorfahrt an Autobahnauffahrt missachtet: Fahrerin verletzt Von dpa | 14.04.2023, 17:29 Uhr

Bei einem Unfall an einer Auffahrt zur Autobahn 20 ist bei Pasewalk eine Frau schwer verletzt worden. Am Freitag habe der Fahrer eines Transporters von der dortigen Bundesstraße auf die Autobahn fahren wollen und dabei die Vorfahrt der entgegenkommenden Fahrerin eines Transporters missachtet, teilte die Polizei mit. Beim Zusammenstoß beider Transporter wurde die 39-Jährige demnach schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.