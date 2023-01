Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Vorfahrt genommen: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Von dpa | 26.01.2023, 15:17 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Landeshauptstadt hat ein 57-jähriger Radfahrer Verletzungen davongetragen. Ersten Erkenntnissen nach habe eine 24-jährige Autofahrerin am Mittwochabend die Vorfahrt bei der Einfahrt aus der Dr.-Külz- in die Lübecker Straße missachtet, teilte die Polizeiinspektion Schwerin am Donnerstag mit. Der Radfahrer wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht.