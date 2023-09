Anklam Vorfahrt missachtet: Zwei Frauen verletzt Von dpa | 05.09.2023, 16:56 Uhr Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei der Kollision zweier Autos sind in Anklam die beiden Fahrerinnen verletzt worden, eine davon schwer. Eine 82-Jährige habe bei der Einfahrt auf eine Straße am Dienstagvormittag die Vorfahrt einer 56-jährigen Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei mit. Im Zuge des daraus folgenden Aufpralls habe die 56-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren. Es habe sich überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die Frau wurde schwer und die 82-Jährige leicht verletzt. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus.