Landkreis Rostock Vorfahrtsfehler: Transporter überschlägt sich Von dpa | 10.08.2023, 15:20 Uhr

Vier Verletzte und ein Schaden von etwa 100.000 Euro sind die Bilanz des Zusammenstoßes eines Autos mit einem Kleintransporter im Landkreis Rostock. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin rammte am Donnerstag an einer Kreuzung bei Prüzen mit ihrem Wagen den mit vier Menschen besetzten Kleinbus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kleintransporter, der auf der Bundesstraße 104 fuhr und Vorfahrt hatte, überschlug sich an der Kreuzung mehrfach. Ein 26 Jahre alter Mitfahrer im Kleinbus wurde schwer verletzt geborgen und kam per Hubschrauber in eine Klinik.