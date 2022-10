Senioren Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Gesellschaft Vorleser, Familienpate oder Wunschoma - Senioren ausgebildet Von dpa | 27.10.2022, 17:19 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen 20 Jahren 800 sogenannte SeniorTrainer ausgebildet worden. „In der SeniorTrainer-Ausbildung erfahren Seniorinnen und Senioren, wie sie sich nach Beendigung ihres Berufslebens weiterhin aktiv in die Gesellschaft einbringen können, zum Beispiel als Vorleser in Kindertagesstätten, als Job- oder Familienpate, als Flüchtlingshelfer, Wunschoma oder auch in Seniorenbeiräten“, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Die Ausbildung umfasse 60 Stunden. Jedes Jahr durchliefen bis zu 40 Teilnehmer das Programm.