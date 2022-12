Königsstuhl Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Naturschutz Vorschub des Königswegs auf Rügen soll abgeschlossen werden Von dpa | 20.12.2022, 02:19 Uhr

Oberhalb Deutschlands höchstem Kreidefelsen werden die Arbeiten an der neuen Aussichtsplattform fortgesetzt. Möglicherweise schon am Dienstag werde die ellipsenförmige Stahlkonstruktion das letzte verbleibende Stück über den Königsstuhl geschoben, sagte Gesine Häfner vom Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Im Januar solle der sogenannte Königsweg nach einer zweiwöchigen Pause auf der Baustelle dann in seine finale Position abgesenkt werden.