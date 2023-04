Für 1600 Beschäftigte des Sicherheitsgewerbes in MV erhöhen sich die Löhne. Foto: BDSW up-down up-down Höhere Löhne Wachdienst in MV zahlt einheitlich nach Tarif Von Torsten Roth | 12.04.2023, 15:41 Uhr

Ein Vertrag, gültig für alle in der Sicherheitsbranche in MV: Das Land hat eine entsprechende Tarifregel für allgemeinverbindlich erklärt. Was die Unternehmen davon halten.