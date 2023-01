Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Sicherheit Wachsende Zahl von Angriffen auf Polizei auch in MV Von dpa | 26.01.2023, 15:06 Uhr

Als Reaktion auf die Silvesterkrawalle in Berlin haben die Fraktionen im Schweriner Landtag tätlichen Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte verurteilt. In einer emotionsgeladenen Debatte beklagte die CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden allerdings mangelnden Rückhalt für die Polizei bei der rot-roten Koalition. „Sie steht einfach nicht hinter den Einsätzen der Polizei, hinter den Einsatztaktiken und hinter den Polizeikräften“, sagte von Allwörden am Donnerstag in einer von CDU und FDP beantragten Aussprache. Gewalt gegen Polizeikräfte und Gewalt gegen Rettungskräfte sei gänzlich inakzeptabel.