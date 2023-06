Scandlines Fährreederei Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Wachstum 2022: Scandlines knüpft an Vor-Corona-Niveau an Von dpa | 29.06.2023, 14:19 Uhr

Die Reederei Scandlines mit ihren beiden deutsch-dänischen Fährverbindungen hat die Coronafolgen im vergangenen Jahr überwunden und knüpft wieder an das Niveau vor Beginn der Pandemie an. „Der Jahresanfang 2022 gestaltete sich vor dem Hintergrund von Reisebeschränkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie schwierig, doch kurz nach Aufhebung der Beschränkungen in Deutschland, Schweden und Dänemark kehrten die Passagiere in großer Zahl auf die Fähren von Scandlines zurück“, berichtete die Reederei am Donnerstag in Hamburg.