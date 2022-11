Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Waffen und Chemikalien in Schweriner Laube: Zwei Festnahmen Von dpa | 22.11.2022, 16:44 Uhr

Die Polizei hat am Montag zwei Schweriner wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz festgenommen. In einer Schweriner Kleingartenanlage sowie in einer Wohnung seien unter anderem Waffen, Chemikalien, Betäubungsmittel und eine Reichskriegsflagge sichergestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin und das Polizeipräsidium Rostock in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag mit. Erste Ermittlungen gegen den 37-jährigen Eigentümer von Laube und Wohnung haben demnach Hinweise auf eine rechte Gesinnung ergeben. Zudem wurde ein 25-jähriger Wohnungsloser in der Kleingartenanlage festgenommen.