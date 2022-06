Rauch steigt aus einem Waldbrandgebiet in den Himmel. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Hitzefolgen Waldbrände im Kreis Ludwigslust-Parchim gelöscht Von dpa | 30.06.2022, 08:14 Uhr

Mehrere Feuerwehren haben zwei Waldbrände, die bei sommerlicher Hitze im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausgebrochen waren, wieder löschen können. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, waren ein größeres Feuer am Mittwoch bei Gorlosen auf rund 3000 Quadratmetern Fläche ausgebrochen. Dazu kam ein kleinerer Brand auf etwa 400 Quadratmetern mit Bäumen und Büschen nahe Klinken weiter östlich in der Lewitz. In beiden Fällen sind die Brandursachen noch unklar.