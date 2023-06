Regen könnte den Brand in Lübtheen eindämmen. Bisher löschen die Feuerwehren bei Hitze und Trockenheit. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Prognose für MV Waldbrandgefahr in Ihrer Region: Wann kommt der Regen? Von Katharina Golze | 14.06.2023, 17:09 Uhr

In Lübtheen und Hagenow brennt der Wald. Hitze und Trockenheit schüren das Feuer. Doch der Deutsche Wetterdienst sagt Regen voraus. So entwickelt sich die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen.