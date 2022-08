PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Warnstufe 2 Waldbrandgefahr trotz Regens nur regional gesunken Von dpa | 05.08.2022, 11:19 Uhr

Der lang erwartete Regen hat die Brandgefahr in Wäldern und auf Feldern in Mecklenburg und Vorpommern nur regional sinken lassen. Wie die Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Freitag mitteilte, gibt es vor allem im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Südwesten und an der Müritz Entwarnung. Dort wurden die Warnstufen von vier auf zwei, im Forstamt Jasnitz bei Ludwigslust sogar auf Stufe eins gesenkt.