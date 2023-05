Wohnungsbau Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Studie Waren, Güstrow und Parchim: Dichteste Bebauung in MV Von dpa | 03.05.2023, 10:49 Uhr

Die Städte Waren, Güstrow und Parchim sind nach einer Untersuchung des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft die am stärksten versiegelten Kommunen in MV. In Waren liegt dieser Grad bei 60 Prozent, in Güstrow und Parchim bei 53 Prozent, wie der Gesamtverband am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Für die Untersuchung wurde der mittlere Versiegelungsgrad in Siedlungsgebieten von 134 Städten ausgewertet. Darunter waren die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie die zehn einwohnerstärksten Kommunen jedes Bundeslandes.