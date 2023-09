Die Hartnäckigkeit und guten Beziehungen der Polizei zur Stadtverwaltung haben einem britischen Ehepaar in Waren den Urlaub gerettet. Das Paar hatte bereits am vergangenen Dienstag eine Handyhülle mit 300 Euro und 20 Pfund in bar, einem Führerschein, einer Versichertenkarte sowie drei Kreditkarten verloren, wie die Beamten am Samstag mitteilten.

Ein türkischer Imbissbesitzer gab diese demnach am Abend bei der Polizei ab. Da die Polizei die Eigentümer zunächst nicht ermitteln konnten, brachte sie die Handyhülle den Angaben zufolge am Freitag zum Fundbüro.

Am Nachmittag habe sich dann aber doch ein britisches Ehepaar im Polizeihauptrevier Waren gemeldet und nach der Handyhülle gefragt. Das Problem: Zu dieser Zeit war das Fundbüro bereits geschlossen, es sollte erst am Montag wieder öffnen. Für das Ehepaar sei das ziemlich misslich gewesen, weil es eigentlich am Freitagabend abreisen wollte, hieß es.

Ein Umstand, den die Warener Polizisten nicht hinnehmen wollten: „Auf Grund der sehr guten Beziehungen zur Stadtverwaltung ist es den Beamten gelungen, dass Mitarbeiter der Stadtverwaltung außerplanmäßig am späten Nachmittag das Fundbüro geöffnet haben, um so die Handyhülle samt Inhalt an die Beamten übergeben zu können“, teilte die Polizei mit.

Camper auf dem Gelände verloren

Doch nun standen die Polizisten vor dem nächsten Problem: Nach eigenen Angaben wussten sie zwar, dass sich das britische Ehepaar auf dem Campingplatz Ecktannen befand, aber nicht, wo genau auf dem 17 Hektar großen Areal. Also machten sich die Beamten zu Fuß auf die Suche - und wurden zur Freude der Urlauber fündig. „Das britische Ehepaar war sichtlich gerührt von dem Einsatz der Beamten“, erklärte die Polizei.