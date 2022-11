Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Rostock Warnemünde: Unbekannte ritzen prorussische Zeichen in Auto Von dpa | 03.11.2022, 15:17 Uhr

Unbekannte haben im Rostocker Ortsteil Warnemünde zwei Autos aus der Ukraine beschädigt. In den Lack eines der Fahrzeuge wurde zweimal das prorussische Z-Zeichen geritzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Festgestellt wurde der Vorfall, nachdem ein weiterer Geschädigter gemeldet hatte, dass bei seinem Auto zwei Reifen zerstochen waren. Während der Anzeigenaufnahme wurden dann die Schäden an den ukrainischen Fahrzeugen bemerkt.