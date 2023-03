Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Öffentlicher Dienst Warnstreik-Aufruf in öffentlichen Kitas und freien Trägern Von dpa | 03.03.2023, 11:54 Uhr

Eltern in Westmecklenburg müssen sich am Dienstag auf Probleme bei der Kinderbetreuung einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks in 40 Kitas und vier Horten in Schwerin sowie den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Betroffen sind demnach auch Behindertenwerkstätten und Wohngruppen der Lewitz-Werkstätten gGmbH.