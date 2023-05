Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Warnstreik bei der Karl Kühne KG in Hagenow Von dpa | 25.05.2023, 11:58 Uhr

Im Tarifstreit in der Nahrungsmittelindustrie in Mecklenburg-Vorpommern hat es am Donnerstag einen ersten Warnstreik bei der Karl Kühne KG in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegeben. Die rund 40 Mitarbeiter der Frühschicht seien um 10.00 Uhr für den ganzen Tag in den Ausstand getreten, sagte der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft NGG, Jörg Dahms. In den kommenden Tagen und Wochen sollen weitere Warnstreiks stattfinden.