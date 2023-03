Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik in Kitas und Horten in Westmecklenburg Von dpa | 07.03.2023, 02:18 Uhr

Im Zuge der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst kommt es am heutigen Dienstag (6.00 Uhr) auch zu Warnstreiks in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in 40 Kitas und vier Horten in Schwerin sowie in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.