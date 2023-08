Gewerkschaft Verdi Warnstreiks im Handel in MV und Schleswig-Holstein Von dpa | 24.08.2023, 16:33 Uhr Einzelhandel Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down

Am Freitag und Samstag kann es beim Einkaufsbummel in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mitunter zu Einschränkungen kommen. Grund ist ein zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern sowie in einzelnen Betrieben in Schleswig-Holstein aufgerufen hat. Auch an Beschäftigte im Groß- und Außenhandel richte sich der Aufruf, wie Verdi am Donnerstag mitteilte.