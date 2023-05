Drohen Warnstreiks: im Nestle-Kaffeekapselwerk in Schwerin Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Tarifrunde Warnstreiks in Lebensmittelwerken in MV Von Torsten Roth | 24.05.2023, 18:38 Uhr

Nach einer ergebnislosen Tarifrunde drohen in der Nahrungsmittelbranche in MV Warnstreiks. Was die Beschäftigten fordern.